Başkan Çerçi özel öğrenciler ile buluştu

Mehmet Çerçi, Yunusemre Belediyesi Muradiye Engelsiz Yaşam Merkezi'nde özel öğrenciler ile bir araya geldi.

Mehmet Çerçi, Yunusemre Belediyesi Muradiye Engelsiz Yaşam Merkezi'nde özel öğrencileri ziyaret etti. Ziyarette Başkan Çerçi'ye Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, Sağlık İşleri Müdürü Arzu Yerkazanoğlu eşlik etti. Başkan Çerçi ve beraberindekiler, özel öğrenciler ile enstrüman çalarak birlikte şarkılar söyledi. Merkezde eğitim gören özel öğrencilerden Aleyna, Sena ve Barış'ın doğum gününü kutlayan Başkan Çerçi, onların mutluluğuna ortak oldu. Mehmet Çerçi, “Muradiye Sosyal Tesislerimizde bulunan Engelsiz Yaşam Merkezimizde evlatlarımızla buluştuk. Uzman öğretmenler eşliğinde kurs alan öğrencilerimize aile ortamı oluşturan değerli öğretmenlerimize ve çalışanlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Bugün de Aleyna, Sena ve Barış'ın doğum gününü kutladık. Onların sevincine ortak olmak bizleri de çok mutlu etti” dedi.