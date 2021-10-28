Başkan Çerçi partililerle buluştu

Mehmet Çerçi, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanlığını ziyaret ederek partililer ile buluştu.

Mehmet Çerçi, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanlığını ziyaret ederek AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, İlçe Kadın Kolları Başkanı Ebru Kaplan, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Taha Beytullah Oyar ve yönetim kurulu üyeleri ile buluştu. Başkan Çerçi'ye ziyarette Yunusemre Belediye Başkan Yardımcıları Dilşat Ulaş ve İhsan Akyel ile Meclis Üyesi Arif Alkan eşlik etti. Ziyarette konuşan Mehmet Çerçi, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Çerçi burada yaptığı konuşmada, “Ege Bölgesinin en başarılı belediyelerinin başında geliyoruz. Mahallelerimizde tabi ki eksiklikler olabilir. Ama şehrin mimarisini kalıcı olarak değiştirecek birçok projeyi hayata geçirdik. Hizmete koyacağımız ciddi çalışmalarımız var. Projeci bir belediyeci olarak halktan kopmadan hem eser hem de gönül belediyeciliği yapacağız. Teşkilatımızla beraber sürekli çalışacağız” dedi.

AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz de Başkan Çerçi ile uyum içerisinde olduklarını belirterek şunları söyledi: “Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde onun çizdiği hedef doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz. Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi ve partililerimiz ile beraber uyum içerisinde çalışıyoruz.”