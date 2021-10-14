Başkan Çerçi Pelitalan ve Maldan'da yatırımları inceledi

Mehmet Çerçi, Pelitalan ve Maldan mahallesini ziyaret ederek belediyenin yürüttüğü çalışmaları yerinde inceledi.

Mehmet Çerçi, Yuntdağı'nda hayata geçirilen ve bölgenin kalkınmasına öncülük eden çalışmaları yerinde inceledi. İlk olarak Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) desteği ile üretilen ürünlerin işlenerek yerinden pazarlanması amacıyla Pelitalan Mahallesi'nde kurulan Yunusemre Kırsal Kalkınma Merkezini gezen Başkan Çerçi, daha sonra yapımı tamamlanan Yunusemre Belediyesi Maldan Sosyal Tesislerini inceledi. İki kattan oluşan içerisinde el sanatları atölyeleri, genç odası, kahvehane, ticarethane, muhtarlık odası, düğün salonu ve Telekom binası yer alan tesisi gezen Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, kalkınma merkezi çalışmalarında sona geldiklerini belirtti.

Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Yuntdağı Kırsal Kalkınma Merkezi ve Tarım Ürünleri Pazarlama Merkezimizi çok kısa süre içerisinde faaliyete geçirmiş olacağız. İnşaat biterken; makine ve ekipmanlar büyük oranda geldi. Çevre düzenlemesi de tamamlanma aşamasında. Maldan Sosyal Tesislerimizde de çalışmalarımızı tamamladık. Bölgeye yaptığımız yatırımlar ile inşallah önümüzdeki yıllarda Yuntdağı çok ciddi bir kalkınma hamlesi yaşayacak” dedi.

İnceleme ziyaretinde vatandaşlar ile buluşan Başkan Çerçi, vatandaşın taleplerini de dinledi. İncelemelerde Belediye Başkanı Dr. Çerçi'ye AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Meclis Üyesi İsmet Akçay, Fen İşleri Müdürü Fuat Balcı ve partililer eşlik etti.