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Başkan Çerçi personeliyle bayramlaştı

Yunusemre Belediye Başkanı Dr.

Mehmet Çerçi, Kurban Bayramı öncesi belediye bahçesinde personeliyle bayramlaştı.


Kurban Bayramı öncesi belediye bahçesinde personeliyle bayramlaşan Mehmet Çerçi, tüm çalışanlarına hayırlı bayramlar diledi. Bayramlaşmada Başkan Çerçi'ye belediye meclis üyeleri ve başkan yardımcıları eşlik etti. Personelinin aileleriyle sağlık ve huzur içinde bir bayram geçirmelerini dileyen Başkan Çerçi, “Bayramda büyüklerimizi, sevdiklerimizi unutmayalım. Yunusemre Belediyesi olarak vatandaşımızın huzurlu bir bayram geçirmesi için birimlerimiz teyakkuzda olacak. Bu vesile ile bir kez daha bayramınızı kutluyor; hayırlı bayramlar diliyorum” diye konuştu.

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