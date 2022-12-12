Başkan Çerçi Recepli ve Davutlar'da vatandaşla buluştu

Mehmet Çerçi, Recepli ve Davutlar Mahallesi'nde vatandaşlarla buluşarak onların taleplerini dinledi.

Mehmet Çerçi, Recepli ve Davutlar Mahallesi'nde vatandaşlar ile buluştu. Başkan Çerçi'ye ziyaretlerde Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Akyel, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz ve partililer eşlik etti. İlk olarak Recepli'de vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Çerçi, daha sonra da Davutlar Mahallesi'nde muhtar Arif Gerçek'e dedesinin vefatı nedeniyle taziye ziyaretinde bulundu. Her fırsatta vatandaşlarla bir araya geldiğini dile getiren Başkan Mehmet Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “İlçe Başkanımız Fatih Katıöz ile birlikte Yuntdağı'ndaydık. İlçemizi seviyor ve vatandaşlarımıza hizmet etmek için çalışıyoruz. Yağmur çamur demeden sizler için sahadayız. Vatandaşlarımız ile buluşmaya devam edeceğiz” dedi.