Başkan Çerçi, Roman derneklerini konuk etti

Mehmet Çerçi, Manisa Bölge Romanlar Kalkınma Derneği, Manisa Roman Derneği üyeleriyle buluştu.

Mehmet Çerçi, Manisa Bölge Romanlar Kalkınma Derneği, Manisa Roman Derneği üyeleri ve çocuklar ile Yunuspark'ta bir araya geldi. Etkinliğe, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, Başkan Yardımcısı Şaver Yüksel de katıldı. Programda çocuklar ile yakından ilgilenen Başkan Çerçi, toplumun her kesimine hizmet götürmeye gayret gösterdiklerini söyledi. Başkan Çerçi, “Sizleri seviyoruz, bizim için değerlisiniz. Sizleri belediyemizde ağırlamaktan dolayı mutluluğumu ifade ediyorum” dedi.

Etkinliğe katılan AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle ise “Söz konusu çocuklar olunca biz bu heyecanı paylaşmadan yapamazdık. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Bizler sizlerden eğitiminize devam etmenizi talep ediyoruz. Bu güzel organizasyonu düzenleyen Yunusemre Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Ne zaman istesek kendisi her daim bizlerin yanında oluyor. Kendisine çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

Manisa Bölge Romanlar Kalkınma Derneği, Manisa Roman Derneği üyeleri de Başkan Çerçi ve milletvekillerine katkılarından dolayı teşekkür etti.