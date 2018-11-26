Başkan Çerçi şampiyon güreşçileri ağırladı

Mehmet Çerçi, Ankara'da düzenlenen 11-13 Yaş Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası'na damga vuran güreşçileri ağırladı.

Yunusemre Belediyespor güreş takımı sporcuları Ankara'da düzenlenen 11 - 13 Yaş Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda elde ettiği derecelerle sevindirerek; 600 sporcunun katıldığı turnuvada madalyalar aldı. Turnuvada takım sporcularından Hamed Navabi, Yasin Çakır Türkiye birincisi, Emir Yılmaz Türkiye ikincisi, Semih Yılmaz ve Sarajuddin Navabi ise Türkiye üçüncüsü oldu. Başarılı sporcular madalya sevincini Mehmet Çerçi ile paylaştı. Ümit vaat eden güreşçileri makamında ağırlayan Başkan Çerçi, sporcuları kutlayarak, yakaladıkları başarının kendilerini gururlandırdığını söyledi. Ziyarette Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, Güreş Antrenörleri Ömer Rona ve Murat Bozkurt da hazır bulundu.