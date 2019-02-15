Başkan Çerçi şampiyonları ağırladı

Mehmet Çerçi, Antalya'da gerçekleştirilen şampiyonada 11 madalya alarak takımını gururlandıran Yunusemre Belediyespor Wushu sporcularını konuk etti.

Mehmet Çerçi, 26 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında Antalya'da yapılan Wushu Kung-fu Minikler-Yıldızlar-Gençler-Büyükler Bay-Bayan Qinda, Sanda ve Taolu Şampiyonasında dereceye giren sporcuları makamında ağırladı. Ziyarete Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan, Spor İşleri Müdürü Cengiz Şişmanlar, Wushu Kung-Fu Antrenörü Yusuf Çetinkaya da katıldı. 56 ilden 2 binin üzerinde sporcunun yarıştığı şampiyonada zorlu mücadeleler sonunda 2 altın, 4 gümüş, 5 bronz madalya kazanan başarılı Wushu Kung-fu ekibini kutlayan Başkan Dr. Mehmet Çerçi gençlere hediye verirken; yakalanan başarının devam etmesini diledi. Sporcularla sohbet eden Belediye Başkanı Çerçi, amaçlarının sporcu nesiller yetiştirmek olduğunu söyledi.