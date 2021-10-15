Başkan Çerçi sanayi sitesinde esnaf ziyareti yaptı

Mehmet Çerçi, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı ile birlikte Küçük Sanayi Sitesi'nde esnaf ziyareti yaparak, vatandaşlarla bir araya geldi.

Mehmet Çerçi, haftalık mahalle ziyaretlerine Küçük Sanayi Sitesi ile devam etti. Ziyarette Başkan Çerçi'ye AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Akyel ve partililer eşlik etti. Cuma namazını Küçük Sanayi Sitesi Camisinde kılan Belediye Başkanı Çerçi, namazın ardından esnaf ziyareti yaptı. Vatandaşlarla da bir araya gelen Başkan Çerçi, vatandaşlar ile sohbet ederek taleplerini dinledi.