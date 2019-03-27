Başkan Çerçi sandık başkanlarıyla bir araya geldi

Mehmet Çerçi, seçim ve sandık görevlileriyle bir araya geldi. Toplantıda konuşan Başkan Çerçi, yerel seçimlerde sandık görevlilerine büyük görev düştüğünü söyledi.

AK Parti Yunusemre İlçe Teşkilatı tarafından seçim ve sandık görevlilerine yönelik eğitim düzenlendi. Eğitimi AK Parti İl Başkanlığı Seçim İşleri Başkanı Ataman Taydaş gerçekleştirdi. Programa Cumhur İttifakı Yunusemre Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Çerçi, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Buğra Çelikkanat ve sandık görevlileri katıldı. Etkinlikte konuşma gerçekleştiren Dr. Mehmet Çerçi, seçimin önemine dikkat çekerek, “Önemli bir seçime doğru gidiyoruz. Bugüne kadar birlikte güzel işler yaptık. Yoğun bir çalışma temposunun sonuna doğru geliyoruz. Sahadaki izlenimlerimiz gayet güzel. Anketlerde ismimiz ön planda çıkıyor. Ancak rehavete kapılmak yok. Çalışmaya devam edeceğiz. Bugün ortalama 15 kilometre yol yürüdük ve binlerce el sıktık. Bazen ideolojik olarak size karşı çıkanlar ve hakarete varan sözler sarf edenler olabilir. Bunu bize de yapıyorlar. Biz onlara yanılgıya kapıldıkları noktalar ile ilgili sabırla açıklama yapıyoruz. Farklı görüş bildirse de, bizi yanlış tanısa da onlar bizim vatandaşlarımız” dedi.

Bütün gönül coğrafyasının umutlarını Türkiye'ye bağladığına ve bu sebeple 31 Mart seçiminin çok önemli olduğuna vurgu yapan Çerçi, “Belediyecilik anlamında çok önemli işler yaptık. En önemlisi ise; insanlarımız bize inanıp güvendiler. Çıkan bütün anketlerde yüzde 50'nin üzerindeyiz. Bu konuda bir sıkıntı yok. Sorun başka yerde. Sorun devletin bekası. Bazıları ucuz kahramanlık yapıp; ne olacak bu yerel seçim diyor. İşin gerçeği öyle değil, Türkiye'nin bekası söz konusu. Sayın Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız da bu tehditlere karşı, şeytani hesaplara karşı Cumhur İttifakını kurdular. İnşallah bizler de çalışıp bu seçimlerden alnımızın akıyla çıkacağız. İnşallah hedeflerine ulaşamayacaklar. Biz adaletten, kardeşlikten ve barıştan yanayız. Sadece bizim ülkemizde de değil, bütün gönül coğrafyamızda biz bu barışı ve kardeşliği tesis edeceğiz. Bizim dünyayı aşan bir medeniyet anlayışımız var. Böyle ulvi düşüncelerle yola çıktığımız için Cenab-ı Hak bizimledir” şeklinde konuştu.

“Sizlere büyük görev düşüyor”

Seçim günü sandık görevlilerine önemli bir görev düştüğünü hatırlatarak sözlerine devam eden Çerçi konuşmasını şu şekilde sonlandırdı: “Seçim günü sizlere çok önemli görevler düşüyor. Bugün de bununla ilgili bir araya geldik. Seçim akşamı sandık tutanakları alınana kadar pür dikkat olmalıyız. Sandık tutanaklarını aldığınız zaman okuyacaksınız. Emin olacaksınız. Cumhur İttifakının başarısı için görev bilinciyle 31 Mart'tan sağ salim çıkacağız.”