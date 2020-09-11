Başkan Çerçi TOKİ hak sahiplerinin mutluluklarına ortak oldu

Yunusemre Belediyesi'nin Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ortaklığı ile hayata geçirdiği dev konut hamlesi Akgedik Yunuskent Projesi'nin 2. etabında hayat başlarken, hak sahiblerini ziyaret eden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi mutluluğa ortak oldu.

Yunusemre Belediyesi'nin dev toplu konut hamlesi 5 bin 500 Konutluk Akgedik Yunuskent Projesi'nin bin 500 konuttan oluşan ikinci etabı da tamamlandı. İlk kısmında yaşam başlayan projenin 2. kısmında da teslim süresi 21 Eylül Pazartesi günü sona eriyor. Hak sahipleri evlerine taşınırken, bölgenin ihtiyaçları da hızla gideriliyor. Evlerini teslim almaya gelen vatandaşlara anahtarlarını veren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, ev sahibi olan vatandaşlara "hayırlı olsun" dedi. Ziyaretlerde Başkan Çerçi'ye Başkan Yardımcısı Musa Dirik, Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürü Hakan Yılmazbaş, müdürlük ve firma yetkilileri ile site yöneticileri katıldı. Ailelerin mutluluklarına ortak olan Belediye Başkanı Çerçi, alanda da incelemede bulundu.

2 bin 600 konutun tamamlandığını belirten Başkan Çerçi, “2015 yılında Akgedik'te yoğun emek sarf ederek başladığımız toplu konut projemizde 2 bin 600 konut tamamlandı. Bin 100 konuttan oluşan ilk etabı 2 yıl önce hak sahiplerimize teslim etmiştik. Bin 500 konuttan oluşan ikinci etabımızın da teslimini ay sonuna kadar yapıyoruz. Vatandaşlarımız evlerine taşınıyor. Bizler de alanı gezerek bugün evlerini teslim alan vatandaşlarımıza anahtarlarını teslim ettik. Taşınan hak sahiplerimizi de evlerinde ziyaret ederek hayırlı olsun dedik. Vatandaşlarımız memnuniyetini her şekilde ifade ediyorlar. Onların mutluluklarını paylaştık. Bu mutluluğa ortak olmak gurur verici elbette. Burada 2 bin 600 konut, 2 okul, 3 cami, çarşıları, oyun alanları, otoparkları, yeşil alanları ve altyapısıyla çok güzel bir şehir inşa edildi. Hak sahiplerimize hayırlı olsun, mutlulukla, sağlıkla huzur ile yaşasınlar. Dev bir proje, devamı da gelecek. Bu projede emeği geçenlere başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ve TOKİ yetkililerine şükranlarımı arz ediyorum. Yine bu konuda yoğun mesai harcayan Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü personelimize de ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Anahtarını Belediye Başkan Çerçi'den teslim alan hak sahipleri, Yunusemre Belediyesi'ne böylesine güzel bir projeye öncülük ettiği için teşekkür etti. Evini ailesi ile birlikte teslim almaya gelen hak sahiplerinden Armağan Topaloğlu duygularını, “TOKİ'den ev sahibi olmak bizim için çok kıymetli. Mutluyuz ev sahibi olduk. Bu imkanı tanıyan herkese çok teşekkür ediyorum. Allah utandırmasın. Burada mutlu bir şekilde hayatımıza devam etmek istiyoruz” sözleriyle anlatırken; evini kızıyla birlikte teslim alan Sadi Altınay da “Çok mutluyuz. Birkaç kez başvurduk. Sonunda ev sahibi olabildik. Bu projede emeği geçen herkesten Allah razı olsun” diye konuştu.