İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Çerçi TOKİ hak sahiplerinin taleplerini iletti

Yunusemre Belediye Başkanı Dr.

Mehmet Çerçi, TOKİ Yunuskent Projesi'nin bin 500 konuttan oluşan 2. Etabı için açıklanan fiyatları yüksek bulan hak sahiplerinin taleplerini iletmek amacıyla gittiği Ankara'da TOKİ yetkilileri ile görüşmelere devam ediyor.


Yunusemre Belediyesi'nin, Manisa'nın konut sorununa neşter vuran 5 bin 500 konutluk Akgedik Toplu Konut Projesi'nin 2. etabında fiyatları yüksek bulan vatandaşların taleplerini dinleyen ve bu talepleri yetkililere iletmek amacıyla Ankara'ya giden Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Ankara'da görüşmelerini sürdürüyor. Başkan Çerçi, Ankara'da AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal ve Yunusemre Belediyesi Gece Kondu ve Sosyal Konutlar Müdürü Hakan Yılmazbaş ile birlikte TOKİ Başkan Yardımcısı Hakan Akbulut ve TOKİ uzmanlarıyla görüşüyor. Başkan Çerçi, görüşmelerin olumlu bir havada geçtiğini belirterek, “Vatandaşlarımızın taleplerini TOKİ yetkililerine iletmek amacıyla Ankara'dayız. Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmaması amacıyla görüşmelerimiz sürüyor.” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.