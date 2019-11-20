Başkan Çerçi TOKİ hak sahiplerinin taleplerini iletti

Mehmet Çerçi, TOKİ Yunuskent Projesi'nin bin 500 konuttan oluşan 2. Etabı için açıklanan fiyatları yüksek bulan hak sahiplerinin taleplerini iletmek amacıyla gittiği Ankara'da TOKİ yetkilileri ile görüşmelere devam ediyor.

Yunusemre Belediyesi'nin, Manisa'nın konut sorununa neşter vuran 5 bin 500 konutluk Akgedik Toplu Konut Projesi'nin 2. etabında fiyatları yüksek bulan vatandaşların taleplerini dinleyen ve bu talepleri yetkililere iletmek amacıyla Ankara'ya giden Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Ankara'da görüşmelerini sürdürüyor. Başkan Çerçi, Ankara'da AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal ve Yunusemre Belediyesi Gece Kondu ve Sosyal Konutlar Müdürü Hakan Yılmazbaş ile birlikte TOKİ Başkan Yardımcısı Hakan Akbulut ve TOKİ uzmanlarıyla görüşüyor. Başkan Çerçi, görüşmelerin olumlu bir havada geçtiğini belirterek, “Vatandaşlarımızın taleplerini TOKİ yetkililerine iletmek amacıyla Ankara'dayız. Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmaması amacıyla görüşmelerimiz sürüyor.” dedi.