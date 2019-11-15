Başkan Çerçi Topçuasım'da vatandaşlar ile buluştu

Mehmet Çerçi, mahalle ziyaretleri kapsamında Topçuasım Mahallesini ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.

Mahalle ziyaretlerine Topçuasım ile devam eden Mehmet Çerçi, vatandaşlarla bir araya geldi. Hacı Yahya Camii'nde Cuma Namazını kılan Başkan Çerçi daha sonra esnafları gezerek hayırlı kazançlar diledi. Ziyaretlerde Belediye Başkanı Çerçi'ye meclis üyeleri ile AK Parti Yunusemre İlçe Yönetimi eşlik etti. Topçuasım Mahallesi Meslek Edindirme Kursları ve Hanımlar Lokali'nde kurs gören kadınlarla da buluşan Başkan Çerçi, kurslar hakkında bilgi aldı. Yunusemre Belediyesi ile yeni hobiler edindiklerini belirten kursiyerler, Başkan Çerçi ve ekibine teşekkür etti.