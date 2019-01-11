Başkan Çerçi vatandaşı yerinde dinledi

Mehmet Çerçi, Horozköy'de vatandaşlarla buluştu, esnaf ziyareti yaptı. Hanım lokallerini de ziyaret eden Başkan Çerçi, kursiyerlerle bir araya geldi, hanım lokallerinin sayısını arttıracaklarını müjdeledi.

Mehmet Çerçi 50. Yıl, Yeni Mahalle ve Barbaros mahallelerinde vatandaşlarla buluştu. Yunusemre Belediyesi'nin yatırımlarını yerinde inceleyen Başkan Çerçi, esnaf ziyareti yaptı, Barbaros, Yeni Mahalle Hanımlar Lokali ve Horozköy Aile Yaşam Merkezi'ni de gezerek kursiyerlerle bir araya geldi. Ziyaretlerde Başkan Çerçi'ye AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Gençlik Kolları Başkanı İlkcan Durmaz, Belediye Meclis Üyeleri ve Daire Müdürleri eşlik etti. Belediye bünyesinde hizmet veren ve sayısı 12'ye ulaşan hanım lokallerini arttırmayı amaçladıklarını kaydeden Mehmet Çerçi bu konuda yoğun mesai harcadıklarını söyledi. Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Manisa'da yaşayan kadınlarımızın hanım lokallerimize olan ilgisi bizleri mutlu ediyor. Şu anda 12 olan hanım lokali sayımızı önümüzdeki günlerde arttıracak, verilen kurslara da yenilerini ekleyeceğiz” diye konuştu.

Başkan Çerçi'yi karşısında gören kursiyerler ise kurslardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Hanım lokalinde yeni hobiler edindiklerini, sosyalleştiklerini, ev ekonomilerine katkıda bulunduklarını anlatan kursiyerler Belediye Başkanı Çerçi'ye teşekkür etti.