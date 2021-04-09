Başkan Çerçi vatandaşların pandemi kurallarına uymasını istedi

Mehmet Çerçi, Karaköy'de esnaf ziyareti yaptı. Ziyarette artan vaka sayılarına da dikkat çeken Başkan Çerçi, vatandaş ve esnaflardan korona virüs tedbirlerine uymalarını istedi.

Mehmet Çerçi haftalık ziyaretlerine Karaköy semti ile devam etti. Cuma Namazını Şeyh Fenari Camisi'nde kılan Başkan Çerçi, namaz sonrası esnaf ziyareti yaparak vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretlerde kontrollü normalleşme döneminde rehavete düşülmemesi gerektiğine vurgu yapan Belediye Başkanı Çerçi, esnaf ve vatandaşlardan pandemi kurallarına uymalarını istedi.