Başkan Çerçi vatandaşlarla buluştu

Mehmet Çerçi, seçim çalışmaları kapsamında 8 Eylül Caddesi ve Fatih Mahallesinde vatandaşlarla buluştu. Başkan Çerçi aynı zamanda Manisa Görme Engelliler Spor Kulübünü de ziyaret etti.

Mehmet Çerçi, hafta sonunu vatandaşlarla iç içe geçirdi. İlk olarak AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen ile beraber TÜGVA Yunusemre Lise Teşkilatı ile bir araya gelen Başkan Çerçi, etkinlikte Türkiye'nin gençlerin omuzlarında yükseleceğini belirtti. Cumhur İttifakı adayı Çerçi, daha sonra AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Buğra Çelikkanat, Cumhur İttifakı Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte 8 Eylül Caddesi ve Fatih Mahallesinde esnaf ziyareti yaparak vatandaşlardan destek istedi. Bir mobilya mağazassının açılışına da katılan Başkan Çerçi daha sonra Manisa Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı, Belediye Meclis Üyesi Adayı Mehmet Göktaş ve sporcularını ziyaret etti. Engellilerin sorunlarını bildiklerini kaydeden Başkan Çerçi, herkesin birer engelli adayı olduğunu unutmaması gerektiğine vurgu yaparak çalışmalarını da bu doğrultuda hassasiyetle gerçekleştirdiklerinin altını çizdi.