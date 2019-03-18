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Başkan Çerçi Yunusemre Belediyespor yöneticileri ile buluştu

Yunusemre Belediye Başkanı Dr.

Mehmet Çerçi, Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan, kulüp yöneticileri ve antrenörler ile bir araya geldi.


Mehmet Çerçi, Yunuspark Meydan Kafe'de Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan, kulüp yöneticileri ve ferdi branş ve altyapı antrenörleri ile buluştu. Toplantıya Spor İşleri Müdürü Cengiz Şişmanlar ve müdürlük çalışanları da katıldı. Spor kulübünün çalışmaları hakkında bilgi veren Belediyespor Başkanı Arif Alkan, Başkan Çerçi'nin destekleriyle bugünlere geldiklerini söyledi. Toplantıda sporculara seslenen Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, sporun her branşında yakalanan başarının kendilerini gururlandırdığını söyledi. Başkan Çerçi konuşmasında, “Toplumun tüm kesimine hitap eden projeler üretmeye gayret ettik. Gelecek nesiller için güzel bir şehir olmak istiyoruz. Bunu yaparken de çocuklarımızı, gençlerimizi spora yönlendiriyoruz. Yaklaşık 2 bin lisanslı sporcumuz var. Bu sayı yazın açtığımız Yaz Spor Okulları ile 2 katına çıkıyor. Her branşta elde edilen başarılar bizleri gururlandırıyor. Amacımız başta gençlerimize spor yapmayı sevdirmek. Sonrasında ise başarılı sporcular yetiştirmek. Tabi bu başarıda en büyük pay sizlerin. Bunun için bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

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