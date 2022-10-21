Başkan Çerçi Yunusemreli muhtarları ağırladı

Mehmet Çerçi, ilçedeki mahalle muhtarlarını İrfan Meclisi'nde ağırladı.

Yunusemre ilçesi mahalle muhtarları, Yunus Emre Kültür Parkı'nda Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'nin konuğu oldu. Kendilerine 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde Çanakkale'yi gezme fırsatı sunan Başkan Çerçi'ye teşekkür eden muhtarlar, gezide duygu dolu anlar yaşadıklarını belirtti. Yerel yönetimlerin yapı taşı olan muhtarların gününü de kutlayan Başkan Çerçi, mahallelerin ihtiyaçlarına göre hizmetlerin hayata geçirilmesinde muhtarların görüşlerini önemsediklerini söyledi. Muhtarları yerel demokrasinin mihenk taşlarından biri, hizmetin vatandaşa sunulmasında vazgeçilmez bir unsur olduğunu kaydeden Belediye Başkanı Çerçi, 63'ü kırsal olmak üzere ilçedeki 87 mahalle muhtarı ile uyum içerisinde çalıştıklarını söyledi. Ziyarette Başkan Çerçi'ye AK Parti İlçe Başkanı Fatih Katıöz ve daire müdürleri eşlik etti.