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Başkan Çerçi'den güreşlere kırmızı dipli mumla davet

Yunusemre Belediye Başkanı Dr.

Mehmet Çerçi, Manisa protokolünü ziyaret ederek bu yıl 4'üncüsü 22 Eylül Pazar günü düzenlenecek Yunusemre Belediyesi Geleneksel 4. Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşlerine davet etti.


Mehmet Çerçi, protokol üyelerini 22 Eylül Pazar günü Ortaköy Mesire Alanı'nda gerçekleştirilecek Yunusemre Belediyesi Geleneksel 4. Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşlerine davet etti. Ziyaretler kapsamında Manisa Valisi Ahmet Deniz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç'le bir araya gelen Başkan Çerçi, protokol üyelerini yağlı güreşin simgesi olan kırmızı dipli mum eşliğinde festivale davet etti. Ziyaretlerde Başkan Çerçi'ye Güreş Komitesi Başkanı Necip Denktaş, Güreş Ağası Mehmet Ali Özcan, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Belediye Başkan Yardımcısı Dilşat Ulaş, Başkan Danışmanları Kefaeddin Öz, M. Emin Sofuoğlu, Belediye Meclis Üyesi Cemal Kutlar eşlik etti.

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