İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Çerçi'den Hızlı'ya tebrik ziyareti

Yunusemre Belediye Başkanı Dr.

Mehmet Çerçi, AK Parti İl Başkanlığı görevine atanan Salih Hızlı'yı ziyaret ederek hayırlısı olsun dileklerini iletti.


Mehmet Çerçi, AK Parti İl Başkanlığı görevine atanan Salih Hızlı'yı ziyaret etti. Ziyarette AK Parti yönetim kurulu üyeleri ve AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz de hazır bulundu. Başkan Çerçi, İl Başkanı Hızlı'ya hayırlı olsun dileklerini ileterek yeni görevinde başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Başkanı Salih Hızlı ise Yunusemre'nin şehre güzel hizmetler kazandırdığını, bu hizmetlerin yeni dönemde de artarak devam ettiğini söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.