Başkan Çerçi'den iki mahallede vatandaşları dinledi

Mehmet Çerçi, Yeni Mahalle ve Spil Mahallesinde vatandaşlar ile esnafları ziyaret ederek isteklerini dinledi.

Düzenli olarak vatandaşları ziyaret ederek sorunlarını ve taleplerini dinleyen Mehmet Çerçi, mahalle ziyaretlerine Yeni Mahalle ve Spil Mahallesi ile devam etti. Ziyaretlerde Başkan Çerçi'ye Ak Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Akyel, Yunusemre Belediye Meclis Üyesi İlkcan Durmaz ve muhtarlar eşlik etti. Ziyaretlerde koronavirüs önlemlerine dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatan Başkan Çerçi, esnaflara hayırlı kazançlar diledi. Cuma namazını Spil Mahallesi'ndeki Hicret Camii'nde kılan Mehmet Çerçi, mahallede vatandaşlar tarafından düzenlenen pilav hayrına katıldı. Daha sonra Yeni Mahalle Muhtarı Hüseyin Özdemir'i de ziyaret eden Başkan Çerçi, Muhtar Özdemir ve beraberindekiler ile birlikte vatandaşları ve esnafları ziyaret etti.