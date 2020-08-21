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Başkan Çerçi'den Kaymakam Kantay'a 'hayırlı olsun' ziyareti

Yunusemre Belediye Başkanı Dr.

Mehmet Çerçi, Yunusemre Kaymakamlığı görevine atanan Atilla Kantay'ı ziyaret ederek, yeni görev yerinde başarılar diledi.


Yunusemre Kaymakamlığı görevine atanan Atilla Kantay'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulunan Mehmet Çerçi, yeni görev yerinde başarılar diledi. Yunusemre'nin ilin en büyük ilçesi olduğunu kaydeden Başkan Çerçi, belediyenin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verirken; birlikte uyum içerisinde çalışmaktan mutluluk duyacaklarını söyledi. Kaymakam Atilla Kantay da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Çerçi'ye teşekkür etti.



Cumhuriyet Başsavcısı Yılmaz'a ziyaret


Belediye Başkanı Çerçi daha sonra Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Ali Ulvi Yılmaz'ı da ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

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