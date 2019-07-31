Başkan Çerçi'den Kızılay'ın kampanyasına destek

Türk Kızılayının ‘Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye' sloganıyla başlattığı kurban bağış kampanyasına da destek veren Başkan Çerçi, şahsi kurban vekaletini Türk Kızılay'ına verdi.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, makamında yeni kurulan Türk Kızılayı Yunusemre Şube Başkanı Serdar Sevim ve yönetimini ağırladı. Ziyarette çalışmaları hakkında Başkan Çerçi'ye bilgi veren Serdar Sevim Türk Kızılay'ının geleneksel hale getirdiği ve bu yıl ‘Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye' sloganıyla hayata geçirilen kurban bağış kampanyasına destek istedi. Şube Başkanı Sevim, “Türk Kızılay'ı Yunusemre Teşkilatı olarak başkanımızı ziyaret etmek, geleneksel hale getirdiğimiz kurban bağış kampanyamıza desteğini istemek amacıyla ziyaret etmek istedik. Sağolsun bu yıl da şahsi kurban vekaletini kurumumuza bağışladı. Kendisine yaptığı yardımdan dolayı teşekkür ederiz” dedi.

Şube Başkanı ve yönetimine başarılar dileyen Başkan Çerçi de hayırseverleri kampanyaya destek vermeye çağırdı. Başkan Çerçi açıklamasında, “Türk Kızılay ülkemizin en büyük yardım kuruluşlarının başında geliyor. Mazlum ve mağdurun yanında olan kuruluşumuza destek vermeye devam edeceğiz. Ben şube başkanımıza ve yönetimine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyor; görevlerinde başarılar diliyorum” diye konuştu.