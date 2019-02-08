Başkan Çerçi'den STK'lara seçim ziyareti

Mehmet Çerçi, Eğitim-Bir-Sen ve Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifini (MESKOP) ziyaret ederek, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimlerinde destek istedi.

Cumhur İttifakı Adayı, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, seçim ziyaretleri kapsamında Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Mesut Öner ve yönetimini ziyaret etti. Ziyarette Başkan Çerçi'ye AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, MHP İlçe Başkanvekili Bayram Tokgöz, AK Parti Yunusemre İlçe Gençlik Kolları Başkanı İlkcan Durmaz, İlçe Kadın Kolları Başkanı Ebru Kaplan ve partililer eşlik etti. Cumhur ittifakının Türkiye için önemine dikkat çeken belediye başkan adayı Çerçi, 31 Mart'ta yapılan mahalli idareler seçimleri için destek istedi. Başkan Çerçi ve ekibinin 5 yılda ilçeye büyük hizmetler kazandırdığını dile getiren Sendika Başkanı Mesut Öner de yeni dönemde de şehre değer katacak projeleri hayata geçireceğine olan inancının tam olduğunu söyledi.

Eğitim-Bir-Sen'in ardından Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifini (MESKOP) ziyaret eden Cumhur İttifakı Adayı Çerçi MESKOP Başkanı Recep Çınar ve yönetimiyle bir araya geldi. Yaklaşan seçimler öncesi sivil toplum örgütlerini ziyaret ettiklerini belirten Mehmet Çerçi, “MESKOP esnafımız için önemli bir kurum. Esnafımızın taleplerini karşılama noktasında önemli bir gayret sarf ediyorsunuz. Sizin de bildiğiniz gibi 5 yıldır bu görevi ifa ediyoruz. İlçenin ilk belediye başkanı olarak çok güzel hizmetlere imza attık. Genel başkanımız yeniden bizlere önemli bir görev tevdi etti. Cumhur İttifakı adayı olarak vatandaşımızın karşısına çıkacağız. Tüm gayretimizle cumhur ittifakının önemini, projelerimizi vatandaşımıza anlatacağız. Sivil toplum kuruluşlarımızın da desteğini bekliyoruz.” diye konuştu.

Başkan Çerçi ve ekibini kutlayan MESKOP Başkanı Çınar da yaklaşan seçimlerin ülke için önemine atıfta bulunarak şunları söyledi: “Yeni sistemde ittifakların çok büyük bir önemi var. İttifak olmazsa şer odakları bizleri farklı şekilde alt edebilirler. Bu nedenle bunu yapanlardan Allah razı olsun. AK Parti ve MHP fikir olarak birbirlerine en yakın iki parti. Bu da büyük bir şans. Karşı taraf için bunu söylemek mümkün değil. Yunusemre'nin kurucu belediye başkanı olarak sizleri kutluyorum. Bir yerde kurucu olmak kolay değil. Yapılandırmak, işlerlik kazandırmak zordur. Bunu başarmakla birlikte şehrinize güzel hizmetler kazandırdınız. Muhteşem çalışmalarınız var. Tebrik ediyorum, devamını diliyorum”