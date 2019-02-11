Başkan Çerçi'den talihsiz gencin ailesine ziyaret

Mehmet Çerçi, geçirdiği trafik kazası sonucu yatağa bağımlı hale gelen 26 yaşındaki genci ziyaret etti.

Mehmet Çerçi, 6 ay önce geçirdiği trafik kazası sonucu yatağa bağımlı hale gelen 26 yaşındaki Kadir Kütük ve ailesini ziyaret etti. Ziyarette Başkan Çerçi'ye Sosyal Yardım İşleri Müdürü Mehmet Ali Saygın, Halkla İlişkiler Müdürü Elif Binici ve Barbaros Muhtarı Siyami Alak eşlik etti.

Barbaros Mahallesinde yaşayan gencin sağlık durumu hakkında ailesinden bilgi alan Başkan Çerçi, talihsiz gencin bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederken; Yunusemre Belediyesi olarak ailenin hayatını kolaylaştırmak için yardım elini uzattıklarını söyledi. Belediye Başkanı Çerçi ve ekibine teşekkür eden Kütük Ailesi de zor günler geçirdiklerini ancak Yunusemre Belediyesi'nin kendilerine kişisel bakım, ev temizliği, jeneratör temini sağlayarak yardımcı olduklarını belirtti.