Başkan Çerçi'den Zabıta Teşkilatına ziyaret

Mehmet Çerçi, zabıta teşkilatının 193. yılı dolayısıyla Yunusemre Zabıta Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Mehmet Çerçi, Zabıta Haftası dolayısıyla Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürü Özgür Esin'i ziyaret etti. Zabıta teşkilatının 193'üncü yılını kutlayan Başkan Çerçi, personelle de bir araya gelerek haftalarını kutladı. Ziyarette Başkan Mehmet Çerçi'ye Başkan Yardımcısı Şaver Yüksel eşlik etti. Zabıta ekiplerinin kentin huzuru için çalıştığını ifade eden Belediye Başkanı Çerçi, “Zabıtalık, stresli bir görevdir. Personellerimize görevlerinde başarılar diliyorum. Yunusemre Belediyesi olarak bizler geniş bir aileyiz. Çok sayıda projelerimiz var. Bu projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Büyük bir vizyon ile şehrimizin geleceğini inşa ediyoruz. Zabıta personelimize görevlerinde başarılar diliyor ve Zabıta Teşkilatının 193. kuruluş yıldönümünü kutluyorum” dedi.