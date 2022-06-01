Başkan Çetin Akın ve Genel Sekreter Yardımcısı Öztozlu'dan inceleme turu

Başkan Çetin Akın ayrıca Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztuzlu ile birlikte Eski Manisa Yolu üzerinde büyükşehir belediyesi ekiplerince devam eden asfaltlama ve prestij caddesi olarak Turgutlu'ya kazandırılan Hastane Yolu'nda (Son Sokak) tamamlanan parke taşı döşeme çalışmalarını inceledi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın güne sahada başladı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen asfalt, yol kaldırma, asfalt hazırlık çalışmalarının başlandığı ve sürdürüldüğü alanda incelemelerde bulunan Başkan Çetin Akın, aynı zamanda vatandaşlarla da bir araya gelerek çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Akın, Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan, Fırat Honaz ve Mithat Erden ile birlikte ilk olarak Selvilitepe Cephanelik Yolu üzerinde başlayan asfalt sathi kaplama ile Selvilitepe Mahallesi Sanayi Girişi bölgesindeki yol açma çalışmalarını inceledi. Yıldırım Mahallesi Sakarya Sokakta yürütülen yol kaldırma çalışmalarında da incelemelerini gerçekleştiren Başkan Çetin Akın Ergenekon Mahallesi Er Sokaktaki asfalt hazırlık ve Ertuğrul Gazi Sokaktaki alanda sürdürülen temizlik ve bakım çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Çetin Akın, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztuzlu ve Büyükşehir Belediyesi yetkililerini makamında misafir etti. Başkan Çetin Akın ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztuzlu ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan Eski Manisa Yolu üzerinde devam eden asfaltlama ile prestij caddesi olarak Turgutlu'ya kazandırılan Hastane Yolu'nda (Son Sokak) tamamlanan parke taşı döşeme çalışmalarını inceledi. Başkan Akın ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztuzlu, çalışmaların son durumu hakkında ekiplerden bilgi aldı.

Başkan Çetin Akın'dan Başkan Cengiz Ergün'e teşekkür

Gün içerisinde gerçekleştirdiği inceleme turu hakkında açıklamada bulunan Başkan Çetin Akın, “Turgutlu'muzun her yerinde kendi öz kaynaklarımızla canla başla çalıyoruz. Güne, Selvilitepe, Ergenekon ve Yıldırım Mahallelerimizde yürütülen çalışmaları inceleyerek başladık. Ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztuzlu ve muhtarlarımızla birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki Eski Manisa Yolu'nda devam eden asfalt ve prestij caddesi olarak kentimize kazandırılan hastane yolundaki çalışmaları inceledik. Cengiz Başkanımıza Turgutlu halkı adına teşekkür ediyorum. Siyaset gözetmeden halkımızın önceliğini düşünerek halkımıza hep birlikte hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.