Başkan Çetin Akın'dan bir günde iki müjde

Başkan Çetin Akın ilk olarak Urganlı Mahallesine kazandırılacak olan düğün salonu projesinin ihale sürecinin tamamlanarak yapımına başlanacağını söyledi. Başkan Akın ayrıca İstasyonaltı Mahallesinde elektrik hatlarının yer altına alınacağı müjdesini de verdi.

Turgutlu halkına verdiği sözleri bir bir yerine getiren Başkan Çetin Akın, bir günde iki önemli müjdeyi açıkladı. Başkan Çetin Akın, Urganlı Mahallesinde hayata geçirilecek olan düğün salonu projesinde ihalenin başarıyla sonuçlandığını, temel atma töreniyle söz konusu projenin yapımına başlanacağını duyurdu. Başkan Çetin Akın ayrıca İstasyonaltı Mahallesinde Kervan Yolu, Kısmalı Yolu ve Kooperatif Sokakta elektrik hatlarının yer altına alınmasıyla ilgili ihalenin tamamlandığını ve yasal sürecin sona ermesinin ardından çalışmaların başlayacağını söyledi.

Başkan Çetin Akın şu açıklamayı yaptı:

“Sizlere vermiş olduğumuz sözlerden birini daha yerine getirecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Urganlı Mahallemizde eski yazlık sinema, yazlık düğün salonu olarak kullanılan alanı düğün salonu olarak kazandırma projemiz vardı. İhalemiz başarıyla sonuçlandı. Üçüncü ihale sonucunda başarıyla sonuçlandı. İhaleyi alan müteahhit firmamıza önümüzdeki hafta yer teslimini yaparak ‘Bismillah' deyip temel atma törenini gerçekleştireceğiz. Urganlılı hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. İstasyonaltı Mahallemizde ise Kervan Yolu, Kısmalı Yolu ve Kooperatif Sokaktaki elektrik hatlarının yer altına alınmasıyla ilgili ihale tamamlandı. Önümüzdeki iki, iki buçuk hafta yasal süreci var. Gediz A.Ş. yer tespiti yapacak. Sonrasında elektrik hatlarının yer altına alınması çalışmaları başlayacak. O çalışma bittikten sonra biz de üst yapısını tamamlayarak İstasyonaltı Mahallesine vermiş olduğumuz sözleri tutmuş olacağız. Birilerinin söylediği gibi değil, biz hizmet etmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Gece gündüz sizlere hizmet etmek için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz”

Urganlı Mahalle Muhtarı Tarık Kayabaş ise, “Urganlı'mız için çok önemli bir ihtiyaçtı, düğün salonumuz yoktu. Başkanımız sağ olsun bu talebi yerine getirdi. Urganlı'mız için hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Urganlı Düğün Salonu projesi hakkında bilgiler

Eski yazlık sinema ve yazlık düğün salonu olarak kullanılan ve 800 metrekare alanı kapsayan projenin 515 metrekaresi düğün salonu olarak planlandı. Betonarme ve çelik olarak tasarlanan projede tüm ses ve ışık sistemleri en ince ayrıntısına kadar düşünüldü. Urganlı Düğün Salonu 300 kişilik kapasiteli olacak. Bununla birlikte karşılama alanı, gelin odası, bebek bakım odası, mutfak, büfe, depo ve tuvaletler de bulunacak.