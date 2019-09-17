Başkan Dağıstanlı kamyoncuların sorunlarını anlattı

Manisa'nın Salihli ilçesi Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Murat Dağıstanlı, akaryakıt fiyatlarındaki yüksek artış, buna paralel olarak maliyetlerin hızla yükselmesinden dolayı kamyoncu esnafının yük değil, dert taşıdığını söyledi.

Manisa'nın Salihli ilçesi Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Murat Dağıstanlı akaryakıt fiyatlarındaki artış sonrası yaptığı açıklamayla kamyoncu esnafların sorunlarını dile getirdi. Ulaştırma sektörünün önemli sorunlarının yer aldığını vurgu yapan Dağıstanlı, ancak kamyoncu esnafının ise büyük yükler altında ezildiğini belirtti. Dağıstanlı “Artık yok oluyoruz, yok. Kamyonumuzu yüklüyoruz, beynimizi yüklüyoruz, bizimle iş yapan tüccar, sanayici ve esnafın zararını kendimize yüklüyoruz. Biz artık bu yükün altından kalkamıyoruz” dedi.

Dağıstanlı “Bu sektör her geçen gün büyük şirketlerin yan kuruluşu haline gelmekte bu büyük şirketlere dolaylı olarak yan gelirler sağlamaktadır. Zengin daha bir zengin olurken, çalıştırdıkları şoförleri hem ağır şartlarda çalıştırıp İstihdamı asgariye indirmekteler hem de ücretlerini kısmaktalar. Dolaylı olarak devletimizi hem vergi zararına uğratmaktalar ve hem de istihdamı azaltarak işsizliği körüklemektedirler. Biz kamyoncular öyle büyük yükler altındayız ki kamyonumuza yüklediğimiz maddesel yükün bir fazlasına beyinlerimize yüklüyoruz. Ülkemizde kamyonculuk yaparak hayatta kalmak, mal varlığını korumak, eşini ve çocuklarını ele güne muhtaç olmadan geçindirmek, çocuklarını okutmak çok mümkün görünmemektedir. Bizim sırtımızdan o kadar çok kazanan var ki artık saymakta zorlanıyoruz” dedi.