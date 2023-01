Başkan Daşkan istifasını geri çekti

Lig 2. Grup temsilcisi Turgutluspor'da Kulüp Başkanı Bülent Daşkan, geçtiğimiz aylarda yaptığı istifa konuşması sonrasında yeni yaptığı açıklamayla sezon sonuna kadar başkanlık görevini sürdüreceğini söyledi.

Lig 2. Grup'ta mücadele eden Turgutluspor'da istifa karmaşası Başkan Bülent Daşkan'ın yaptığı yeni açıklamayla sona erdi. 5 Aralık 2022 tarihinde yaptığı basın toplantısında Turgutluspor Kulüp Başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyuran Bülent Daşkan, yeni yaptığı açıklama ile görevine devam edeceğini duyurdu. Sezon sonuna kadar görevine devam edeceğini söyleyen Daşkan, "5 Aralık 2022 tarihli 'Başkanlıktan İstifa' konulu basın açıklamamdan sonraki süreçte bugüne kadar camiamızın en büyük gururu taraftarlarımız ve vatandaşlarımız, ilçemizin Belediye Başkanı Çetin Akın, ilçemizin değerli politikacıları, siyasetçileri, bürokratları, yöneticileri, esnaf ve iş insanları, STK temsilcileri ve sporcularından almış olduğum yüzlerce mesaj, ileti ve telefonlar; camiamızın aslında nasıl bir tutku, birlik ve beraberlik içinde olacağına ve olması gerektiğine dair bizlere ilham vermiştir ve bu Camia içinde olmanın ne denli haklı bir gurur ve onur olduğunu bir kez daha göstermiştir. Biliyorum ki her mükemmel sonuç ve profesyonel başarı; ancak iyi bir ekip çalışmasının sonucudur ve elbette biliyorum ki vazgeçmek kolaydır ve önemli olan sebat ve ısrar etmektir. Bu bağlamda hayallerimizi gerçekleştirmek ve hedeflerimize ulaşmak; çaba ve emek gerektirir ve futbol takımımızın içinde bulunduğu durum karşısında bugün birlik olma zamanıdır. Tutumunuz, bizlere gurur ve umut vermiştir ve daha ileri gidebileceğimiz yolları göstermiş ve camiamızı motive etmiştir. Özveri ile peşinden koştuğumuz büyük Turgutluspor camiamız ve ilçemiz için çalışmanın ne kadar önemli ve vazgeçilmez olduğunu kanıtlamıştır. Sizlere her zaman minnettarız. Camiamızın birliğini teşkil eden tüzel kişiliği temsilen şahsıma gösterilen bu teveccüh karşısında; kendini büyük Turgutluspor camiasına adamış ve sorumluluk bilinci ve samimi duygu ve düşünceleriyle camiamıza destek veren ve bu uğurda irade ortaya koyan herkese sevgi, hürmet ve saygılarımı sunuyor ve sezon sonuna kadar başkanlık görevimi sürdüreceğimi siz değerli basın mensupları vasıtasıyla kamuoyuna ileterek her daim bu camianın bir neferi olarak aranızda bulunmak ve hizmet etmekten duyduğum haz ve onuru bu vesile ile vurgulamak istiyorum” dedi.