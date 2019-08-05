Başkan Dutlulu, 300 kişi ile birlikte doğa yürüyüşüne katıldı

Akhisar Belediyesi Zinde Yaşam Kulübü'nün sağlıklı yaşam ve sportif faaliyetlerin artması amacıyla gerçekleştirdiği doğa yürüyüşü bu hafta Yeniceköy Mahallesi parkuru ile devam etti.

Zirve Yaşam Kulübü tarafından gerçekleşen doğa yürüyüşleri etkinliğine bu hafta Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve eşi Özge Dutlulu da katıldı. Akhisar Belediyesi önünde toplanan yaklaşık 300 kişi, sabahın ilk ışıkları ile birlikte belirlenen bölgeye giderek hem spor yaptı hem de doğada güzel vakit geçirdi. Akhisar'da sağlıklı yaşamı tercih edenlerin büyük ilgi gösterdiği etkinlik, 3 saat sürerken Akhisarlılar doğa yürüyüşüne büyük ilgi gösterdi.

Milli Egemenlik Meydanı Akhisar Belediye Hizmet Binası önünde saat 05.45'te toplanan grup saat 06.00'da şehir merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Yeniceköy Mahallesi'ndeki parkura hareket etti. Doğa yürüyüşü ile şehrin gürültüsünden uzak, doğa ile iç içe spor yapmanın mutluluğunu yaşayan sporseverler Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya etkinlikten dolayı teşekkürlerini sundu.

Vatandaşların bu organizasyonlarda Akhisar'ın doğal güzelliklerini keşfetme şansı bulduğuna vurgu yapan Başkan Dutlulu, "Geleneksel hale getirdiğimiz doğa yürüyüşlerimizi yüzlerce vatandaşımızın katılımıyla gerçekleştirdik. Bu doğa yürüyüşleriyle bir taraftan spor alışkanlığını ediniyoruz, daha sağlıklı bir toplum olması için çaba gösteriyoruz. Diğer taraftan Akhisar şehir merkezinden gelen vatandaşlarımızın kırsal bölgemizdeki mahallelerimizi görmelerini istiyoruz. Sağlıklı bir yaşam için mutlaka hareket lazım. Katılım gayet güzel gençler, aileler güzel iştirak ettiler. Doğada hep beraber omuz omuza yürüyoruz. Toplumsal dayanışmayı gerçekleştiriyoruz. Katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.