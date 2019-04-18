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Başkan Dutlulu, Akhisar Belediyesi'ne T.C. ibaresi ekletti

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, belediye hizmet binasının tabelasına Türkiye Cumhuriyeti’nin baş harfleri olan T.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, belediye hizmet binasının tabelasına Türkiye Cumhuriyeti'nin baş harfleri olan T.C. ibaresini ekletti.


Göreve geldikten kısa bir süre sonra vatandaşların taleplerini değerlendiren Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun yeni hizmeti, belediye hizmet binasının tabelasına Türkiye Cumhuriyeti'nin baş harfleri olan T.C. ibaresini ekletmek oldu.


“Biz, halkın taleplerinin göz ardı edilmediği bir belediyecilik anlayışına sahibiz” diyen Başkan Dutlulu, “Belediyemizin hizmet binasında bulunan Akhisar Belediyesi tabelasına halkımızın isteğiyle Türkiye Cumhuriyeti'mizin baş harfleri olan T.C. ibaresini eklettik. Gururla taşıyacağımız bu ifade belediyemize çok yakıştı. Halkımızın hasretini çektiği bu tür hizmetleri en kısa zamanda, tek tek hayata geçirmeyi planlıyoruz. Her şey daha güzel bir Akhisar için” diye konuştu.

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