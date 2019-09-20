Başkan Dutlulu, Akhisar'ı Akhisarlılar ile birlikte yönetiyor

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun, sorunların yerinde tespiti ve hızlı çözümler için hayata geçirdiği halk buluşmalarının ikinci durağı Reşatbey Mahallesi oldu. Rumeli Caddesi üzerinde bulunan Merkez Kıraathanesi'nde düzenlenen buluşmaya Başkan Besim Dutlulu'nun yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Tınazlı, Ekrem Kayserili, Bedri Türk, Reşatbey Mahalle Muhtarı İsmail Doğramacı ve vatandaşlar katıldı.

Halkın düşüncelerini önemsediklerini belirten Başkan Dutlulu, göreve geldikleri süre boyunca yaptığı hizmetleri ve yapmayı hedefledikleri projelerden bahsetti. Sorunları yerinde dinlemek ve en kısa sürede çözüm üretmek için mahalle mahalle gezeceklerini belirten Başkan Besim Dutlulu, her hafta bir başka mahallede gerçekleştirdikleri Halk Buluşmaları'nın devam edeceğini ifade etti.

Dutlulu konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Akhisar'ı, Akhisarlılar ile birlikte yönetmeye devam ediyoruz. Reşatbey Mahallesi'nde gerçekleştirdiğimiz halk buluşmamızda, mahalle sakinlerimizin sorunlarını dinleyerek çözüm yolları hakkında konuştuk. Daha güzel bir Akhisar için halkımız ile iç içe, onları da yönetimde söz sahibi yaparak çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü vatandaşlarımızın düşüncelerini önemsiyoruz. Halkımız ile olan iletişimimizi güçlendirerek katılımcı demokrasi anlayışıyla yapacağımız hizmetleri, mahalle halkının istediği şekilde hayata geçireceğiz. Katılan herkese teşekkür ederim.”

Reşatbey Mahalle Muhtarı İsmail Doğramacı, belediye başkanının halkın arasında olmasından ve vatandaşların düşüncelerini önemsemesinden oldukça mutlu olduklarını söyledi. Doğramacı, “Mahalle halkımızın düşüncelerini, isteklerini ve sorunları dinlemek için aramıza katılan Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'ya çok teşekkür ederiz. Halkın arasında bir belediye başkanı görmeyeli uzun zaman olmuştu. Kendisine teşekkür ederiz” dedi.

Daha sonra vatandaşlar sorularını Başkan Dutlulu ve yardımcılarına yöneltti. Soru ve cevap etkinliğinin sona ermesi ile birlikte Başkan Dutlulu bir süre vatandaşlarla sohbet etti ve program sonunda hatıra fotoğrafı çekildi.