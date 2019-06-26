Başkan Dutlulu, asfalt sözünü tutuyor

‘Akhisar'da asfaltsız sokak kalmasın' sloganıyla Akhisar Belediyesi tarafından başlatılan asfaltlama çalışmaları kapsamında planlanan birçok bölge asfaltla buluştu. Akhisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinde Reşatbey, Seyitahmet, Ulucami, Efendi, Hacıishak, İnönü, Hürriyet ve Atatürk Mahallelerinde olmak üzere toplam 30 sokak üzerinde sıcak asfalt çalışması yapıldı. Program dahilinde diğer mahalle ve sokakların da asfalt kaplama çalışmalarının devam edeceğinin bilgisi verildi.

"Halkımız hizmetlerden memnun"

Şehrin fiziki yapısına göre planlama yapan Akhisar Belediyesi, görev, yetki ve sorumluluk alanları içerisinde bulunan birçok farklı noktada vatandaşların ulaşımını sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü personelince yürütülen asfalt çalışmalarının her gün aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Başkan Besim Dutlulu, “Görevi devraldığımız tarihten bu güne yol çalışmalarına ayrı bir önem verdik. Aldığımız istatistiklere göre; 2 buçuk ayda yaptığımız asfalt çalışması, son 5 yılda yapılan asfalt çalışmasından daha fazla. Mahallelerimizin, cadde ve sokaklarında yapılan yol çalışmalarında büyük bir başarı elde ettik. Personellerimiz sıcak havalara rağmen büyük emekler harcayarak şehrimizi güzelleştirmeye ve vatandaşların sağlıklı bir ulaşım yapabilmeleri için canla başla çalışıyor. Halkımızdan da çok güzel yorumlar alıyoruz. Vatandaşlarımız hizmetten memnun olduğunu dile getiriyor. Çok kısa bir zamanda, 8 mahallemizin 60 bin metrekare alanında toplam 9 bin 500 ton asfalt çalışması yaptık. Akhisar'ın cadde ve sokaklarını daha da güzel ve modern bir görünüme kavuşturmak için var gücümüz ile çalışmaya devam edeceğiz. Her şey daha güzel bir Akhisar için” dedi.

Asfalt çalışmalarına titizlikle devam eden Akhisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, bunaltıcı sıcağa rağmen çalışmalarına ara vermeden Akhisar genelinde asfalt çalışmalarını sürdürecek. Reşatbey, Seyitahmet, Ulucami, Efendi, Hacıishak, İnönü, Hürriyet ve Atatürk Mahallelerinde olmak üzere toplam 30 sokak üzerinde sıcak asfalt çalışması yapıldı. Program dahilinde diğer mahalle ve sokakların da asfalt kaplama çalışmalarının devam edeceğinin bilgisi verildi.