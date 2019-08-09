Başkan Dutlulu, belediye çalışanları ile bayramlaştı

Akhisar Belediyesi personeline sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Başkan Besim Dutlulu, tüm çalışanların tek tek elini sıkarak Kurban Bayramlarını kutladı. Belediye çalışanları da Başkan Besim Dutlulu'ya teşekkürlerini iletti.

Belediye çalışanlarının yanı sıra Akhisar halkının da bayramını kutlayan Başkan Dutlulu, “Birliğin, beraberliğin, yardımlaşmanın ve dayanışmanın daha da önem kazandığı bu özel günlerde emekçi belediye çalışanlarımızın ve tüm Akhisar halkının Kurban Bayramı'nı kutluyor, milletimize barış ve huzur getirmesini diliyorum. Nice bayramlara” dedi.