Başkan Dutlulu doğalgaz çalışmaları için düğmeye bastı

Firma yetkilileriyle görüşen Başkan Dutlulu, yıl sonuna kadar çalışmaları hızlandıracağının müjdesini verdi.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, vatandaşların doğalgaz isteği sonrasında Aksa Manisa Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Şirket Müdürü İbrahim Başaran, İşletme Müdürü Yasin Korkmaz ve Akhisar Şube Şefi Cihan Karabacak ile buluşarak doğalgaz çalışmalarının hızlanması için düğmeye bastı. Başkan Dutlulu, eksik bölgelerdeki Akhisarlıların doğalgaz taleplerini firma yetkililerine ileterek, doğalgaz çalışmaları için Akhisar Belediye'sinin her türlü desteği vereceğini söyledi.

Akhisar'da doğalgaz hattı ve aboneleri noktasında ciddi bir ilerleme kaydettiklerini ifade eden Aksa Manisa Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Şirket Müdürü İbrahim Başaran, yıl sonuna kadar yapacakları yatırım planıyla vatandaşların büyük kısmının doğalgaz ihtiyaçlarına cevap vereceklerini dile getirdi. Başaran, “Bu yıl sonuna kadar 20 kilometre civarında bir yatırım planımız var. Vatandaşlarımızın doğalgaz talep ettiği yerlerin çoğunu karşılayacağız muhtemelen. Hacıishak Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Efendi Mahallesi ve Seyitahmet Mahallesi yatırım yapacağımız öncelikli mahallelerimiz arasında. 2019 yılı içerisinde Akhisar'ın genel olarak doğalgaz isteklerine yanıt vermiş olacağız. Bizim firmamız özel şirket, ama kamu adına çalıştığımızı söylesek yanlış olmaz. Çalışmalarımızı hızlandıracağımızı bilmenizi isteriz” dedi.

2019 yılı içerisinde doğalgaz taleplerinin çoğunun gerçekleştirilebilmesi için Aksa Manisa Doğalgaz Dağıtım A.Ş.'ye destek olacaklarını ifade eden Başkan Besim Dutlulu, “Şehrimiz ve vatandaşlarımız için yapacağınız her hizmette sizlere destek olacağız. Doğalgaz isteği vatandaşlarımızın bizlere ilettiği en önemli talepler arasında. Bu konunun 2019 yılı içerisinde çözüme kavuşacağını ve vatandaşlarımızın taleplerinin yerine geleceğini bilmek çok sevindirici. Biz de vatandaşlarımızın bu hizmete kavuşabilmeleri için size destek olacağız. Önemli olan halkımızın taleplerini yerine getirmek. Bu noktada ortak hareket etmek, halkı bilgilendirmek ve iletişim noktasında da çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çalışmalarınızda başarılar dilerim” diye konuştu.