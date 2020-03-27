Başkan Dutlulu, hizmet için telefonun başına geçti

Akhisar Belediyesi'nin, telefon aracılığı ile sorunlara hızlı çözümler üreten birimi Çözüm Merkezi'ni ziyaret eden Belediye Başkanı Besim Dutlulu, birimde çalışanlar ile sohbet etti ve salgın hastalıklarla mücadele edilen bu süreçte vatandaşa karşı daha hassas olunması konusunda direktiflerde bulundu. Çözüm Merkezi'ni arayanlar bu kez telefonun başında Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun sesini duyunca şaşkınlıklarını gizleyemedi. 65 yaş üstü bir vatandaş ile telefonda görüşen Başkan Dutlulu, vatandaşın bakkal ve pazar alışverişlerini not alarak, belediye ekiplerini yönlendirdi. Vatandaşa, evden çıkmaması konusunda uyarıda bulunan Başkan Dutlulu, belediyenin evde kalan 65 yaş üstü vatandaşların ayağına giderek, alışverişlerini onların adına yaptığını söyledi.

Belediyeyi arayarak Başkan Dutlulu ile telefonda görüşen 89 yaşındaki emekli Öğretmen Sabri İnceboz, hızlı bir şekilde ihtiyaçları giderildiği için belediye ekiplerine ve Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya teşekkürlerini iletti.

65 yaş üstü vatandaşların, 444 11 45 numaralı telefondan belediyeyi arayarak, temel ihtiyaçlarının belediye aracılığı ile giderileceğini hatırlatan Besim Dutlulu, bu süreci hep birlikte mücadele ederek, dayanışma ile aşacaklarını söyledi.