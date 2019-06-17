Başkan Dutlulu, İstanbul'daki Akhisarlılar ile buluştu

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, İstanbul'da yaşayan Akhisarlılar ile bir araya geldi.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu haftasonu, İstanbul, Beşiktaş'ta Hisarüstü Restoran Cafe'de gerçekleştirilen kahvaltı programında İstanbul'da yaşayan Akhisarlılar ile bir araya geldi. Kahvaltıya, Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun yanısıra Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Tınazlı, CHP İlçe Başkanı İsmail Fikirli, meclis üyeleri ile yaklaşık 150 Akhisarlı katıldı.

Tüm babaların Babalar Günü'nü kutlayarak sözlerine başlayan ve Türkiye'nin birçok şehrinde Akhisarlı vatandaşların yer aldığına değinen Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, bu etkinliğin siyasi bir buluşma değil sadece Akhisarlılar ile olan iletişimi güçlendirmeye yönelik olduğunu söyledi. Başkan Besim Dutlulu yaptığı açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: “Öncelikle şunu belirtmek isterim bu siyasi bir birliktelik değil, hangi siyasi görüşten olursa olsun Akhisarlı hemşehrilerimiz ile aramızdaki diyaloğu geliştirmek amacıyla bir araya geldiğimiz bir etkinliktir. Akhisarlılar olarak hemşehri bilincimizi güçlendirmeliyiz. Bu konuda Akhisar Belediyesi olarak elimizden geleni yapmaya hazırız. Bunu bir başlangıç hareketi olarak düşünebilirsiniz. İstanbul'da yaşayan Akhisarlılar bilsinler ki; Akhisar Belediyesi artık onlarla iletişim halinde olmak istiyor. Sizlerin yapacağı her türlü projede, her türlü girişimde yanınızda olmak istiyoruz. Akhisar'a geldiğinizde mutlaka sizleri belediyemize bekliyoruz. İnşallah bundan sonra çok daha güzel organizasyonlarda bir araya geliriz. Çok güzel ve faydalı bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Eski dostlarımızla hasret giderdik, yeni dostlar edindik. Akhisar'a nasıl faydalı işler yapabiliriz, şehrimizi nasıl geliştirebiliriz, bağlantımızı nasıl daha iyi hale getirebiliriz bunlar hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Yaklaşık 150 kişinin katılım gösterdiği buluşmamızı, umarım gelecekte binlerce kişinin katılımı ile gerçekleştiririz. Katılan tüm misafirlerimize teşekkür ederim.”

Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ise, böyle güzel bir organizasyona katılmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek şöyle konuştu: “Birçok farklı meslek branşında uzmanlaşmış Akhisarlı hemşerilerimiz ile bir araya geldik. Çok güzel ve faydalı bir etkinlik oldu. Her şeyin çok güzel olacağına inancımla herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.”

Akhisarlılar daha sonra bir süre sohbet ettikten sonra bol bol hatıra fotoğrafı çekildi.