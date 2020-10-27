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Başkan Dutlulu, kırsal mahallelerdeki çalışmaları inceledi

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu Hanpaşa ve Dağdere mahallelerini ziyaret ederek kırsal mahallelerde yapılan çalışmaları yerinde inceledi ve mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi.


Sathi Kaplama Tesisi'nin kurulmasının ardından sathi kaplama çalışmalarını hızlandırdıklarını ifade eden Belediye Başkanı Besim Dutlulu, kısa sürede hem merkez hem de kırsal mahallelerde ciddi oranda sathi kaplama çalışmaları yaptıklarını kaydetti.


Hanpaşa ve Dağdere mahallelerini ziyaret eden Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya teşekkür eden mahalle sakinleri özellikle uzun yıllardır sorun yaşadıkları yolların, belediye çalışmalarından sonra daha kullanışlı ve sağlıklı olduğunu belirtti.


Öte yandan Dağdere Mahallesi girişine yapılan takı yerinde inceleyen Başkan Besim Dutlulu, mahalle girişine Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılan mahalle giriş tabelasının yakın zamanda tamamlanacağını ifade etti.


Başkan Dutlulu'ya ziyaretinde Başkan Yardımcısı Bedri Türk, Kırsal Hizmetler Müdürü Hasan Umutlu ve Meclis Üyesi Hüseyin Kuk eşlik etti.

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