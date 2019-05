Başkan Dutlulu, köy pazarında esnaf ve vatandaşla buluştu

Akhisar Belediye Başkanlığı koltuğuna oturur oturmaz çalışmalarına başlayan Başkan Besim Dutlulu, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek, ilçenin nabzını yakından tutuyor. Şehrin esnafını her fırsatta ziyaret ettiklerini ifade eden Başkan Dutlulu, “Esnafımızın ihtiyaçlarını yerinde tespit edip, çözümler üretmek ve vatandaşlarımızın belediyemizden beklentilerini öğrenebilmek için her zaman halkımızın içinde olacağız. Yapmış olduğumuz tüm çalışmalarımızı halkımızla istişare ederek hayata geçireceğiz. Aynı anlayış içinde halkımızla fikir alışverişinde bulunarak, çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tüm esnaflarımıza işlerinde bol kazançlar diliyorum. Bugün de köylü pazarımızı ziyaret ediyor, vatandaşlarımızı dinliyorum. Onların istekleri, önerileri benim için çok önemli. Ben Akhisar'ı tek başıma değil, sizlerle birlikte yönetiyorum. Vatandaş odaklı belediyecilik anlayışımız ile her zaman halkımız ile bir araya gelmeye çalışıyorum. Tabi onların da sıcak karşılamaları beni ayrıca mutlu ediyor” dedi.