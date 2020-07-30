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Başkan Dutlulu, Kurban Bayramı'nda şehit ailelerini unutmadı

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Kurban Bayramı öncesi şehit ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.


Kurban Bayramı öncesinde Şehit ailelerini ziyaret eden Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, şehit yakınlarının her zaman hizmetinde olduklarını dile getirdi. Şehit ailelelerinin bayramlarını kutlayan Başkan Dutlulu, “Şehitlerimizin hakkını ne yapsak ödeyemeyiz; aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Onların anılarını gönüllerimizde yaşatmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Şehitlerimizin aileleri bizim emanetimiz. Bu bayramda da şehit ailelerimizi ziyaret ederek hem bayramlarını kutladık hem de ihtiyaçları noktasında ne gerekiyorsa yapacağımızı belirttik. Vatan için canlarını gözlerini kırpmadan feda eden şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, tüm şehit ailelerimizin bayramını kutluyorum” ifadelerini kullandı.

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