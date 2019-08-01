Başkan Dutlulu kurbanını Kızılay'a bağışladı

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, kurbanını Türk Kızılayı'na bağışladı.

Türk Kızılayı Akhisar Şube Başkanı Cavit Gümüş, kurbanını Türk Kızılayı'na bağışlayan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'yu ziyaret ederek plaket takdim etti. Başkan Dutlulu'yu bu anlamlı hareketinden dolayı tebrik ederek teşekkürlerini ileten Gümüş, kesilecek kurbanların yıl boyunca sofralara bereket olacağını dile getirdi.

Türk Kızılay'ın Vekaletle Kurban Kesim Kampanyası'na destek vererek kurban bağışı yapan Başkan Dutlulu, Türk Kızılay'ın dünya genelinde yardıma muhtaç durumda insanlara yardım eli uzattığını belirterek çalışmalarında başarılar diledi. Başkan Dutlulu konuşmasında, “Toplumsal dayanışma açısından Türk Kızılayı'nın bu hareketinin oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Türk Kızılay'a iyiliğe aracı olduğu için teşekkür ederim” dedi.

Konuşmaların ardından Türk Kızılayı Akhisar Şube Başkanı Cavit Gümüş, Başkan Dutlulu'ya teşekkür ederek, plaket takdim etti.