Başkan Dutlulu maaşıyla 30 öğrenciye burs verecek

Belediye Başkanı olmadan önce de öğrencilere burs yardımında bulunduğunu ifade eden Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, buna ek olarak 31 Mart seçimlerinin ardından aldığı karar doğrultusunda belediye başkanlığı maaşının büyük bir kısmını da ihtiyaç sahibi öğrencilere burs olarak vereceğini açıkladı.

"Bilginin güç olduğu toplumda biz de geleceğimiz olan gençlerimizin eğitim hayatlarına destek olalım istedik" diyerek sözlerine başlayan Başkan Besim Dutlulu, “Yarınlarımızı aydınlatacak olan aydın gençlerimizdir. Bu bilinçle belediye başkanı olmadan önce de, kırsal mahallelerde yaşayan kız çocukları ağırlıklı olmak üzere, birçok gencimizin eğitim hayatlarına destek oluyordum. Belediye başkanı olduktan sonra aldığım karar sonrasında başkanlık maaşımın bir kısmını ihtiyaç sahibi 30 öğrencimize burs olarak vereceğim” dedi.

"Başarıları bizim için gurur ve mutluluk kaynağı olacak"

Burs başvuru kayıtlarının başladığını ve 13 Eylül tarihine kadar devam edeceğini söyleyen Başkan Dutlulu, “Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'müzde oluşturduğumuz komisyon, ihtiyaç sahibi öğrencileri tespit edecek. 20'si kız 10'u erkek öğrenciden oluşmak üzere toplam 30 gencimize daha burs vereceğim. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi, 'Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir' sözünden hareketle biz de görevimizi yerine getiriyoruz. Umarım, eğitim hayatlarına destek olduğumuz gençler, Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten kadrolarda görev alarak, geleceğin öğretmenleri, hukukçuları, sağlıkçıları olarak yetişebilirler. Geleceğimizi aydınlatacak olan gençlerimize inancımız çok büyük. Onların başarıları bizim için en büyük gurur ve mutluluk kaynağı olacaktır” diye konuştu.