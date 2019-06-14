Başkan Dutlulu öğrencilere karne dağıttı

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Şehit Hasan Acar Ortaokulu'nda öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu. Karneleri dağıtan Başkan Dutlulu, öğrencilere yaz tatilinde kitap okumayı da ihmal etmemelerini tavsiye etti.

Okulda düzenlenen törende Başkan Dutlulu'ya Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Tınazlı ve CHP İlçe Başkanı İsmail Fikirli de eşlik etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ardından Şehit Hasan Acar Ortaokulu Müdürü Kamile Gökalp kısa bir konuşma yaptı. Daha sonra öğrencilere seslenen Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Çok yorucu bir yıl geçirdiniz, bugünü fazlasıyla hak ettiniz. Umuyorum çok keyifli ve güzel bir tatiliniz olur. Öncelikle öğretmenlerimize çok teşekkür etmek istiyorum. Emekleri ile çalışmaları ile çocuklarımızın üzerindeki hakları hiçbir zaman ödenmez. Hepsine tekrar tekrar teşekkürler. Şunu biliniz ki Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetimizin en büyük güvencesi sizsiniz, geleceğimiz sizsiniz. Bu yüzden sizlerin yapacağı mücadele, sizlerin yapacağı çalışmalar bu ülke için çok önemli. Bizler sizlere güveniyoruz. Karnelerimizde zayıf notlar olabilir, çok iyi notlar da olabilir ama karne bir yere kadar önemlidir. Önemli olan iyi bir birey olmak, iyi bir vatandaş olmak, Cumhuriyet'ini, ülkesini seven çocuklar ve gençler olmaktır. Bu sebepten dolayı ben sizlerin bu konuda çok mücadele edeceğini, çok çalışacağınıza dair hiçbir şüphem yok ve sizlere şahsım olarak da hem teşekkür ediyorum hem de başarılar diliyorum. Yaz tatili uzun bir dönem mutlaka dinleneceksiniz, mutlaka çok yoruldunuz ve tatili hak ettiniz ama başta kitap olmak üzere kendinizi geliştirecek aktivitelerden de uzak durmayın. Lütfen bu 3 ayı çok boş geçirmeyin, ailenizle zaman geçirin, arkadaşlarınızla zaman geçirin ve bol bol da kitap okuyun. Tüm çocuklarımıza ve öğretmenlerimize iyi tatiller diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından bayrak devir teslim töreni yapılırken, daha sonra okul korosu ve oyun ekibi sahne aldı. Ödül töreninde ise 5, 6, 7 ve 8.sınıf birincilerine Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Şehit Hasan Acar Ortaokulu Müdürü Kamile Gökalp ödüllerini takdim etti. Tören, 8.sınıf öğrencilerinin kep atmasıyla son buldu.

Öğrencilere kitap dağıttı

Başkan Dutlulu, karne töreninin ardından Akhisar Cumhuriyet İlkokuluna giderek, burada da öğrencilere kitap dağıttı. Dutlulu, öğrencilere yaz aylarında bol bol okumaları için kitap hediye etti. Başkan Besim Dutlulu, “Hepiniz tatili hak ettiniz, çok güzel bir dönem geçti. Öğretmeninizi dinlediniz, gelecek yıl da inşallah çok keyifli bir yıl geçirirsiniz. Şimdi dinlenme zamanı, ama sadece zamanınızı televizyon ve bilgisayarla geçirmeyin. Mutlaka kitapta okuyun, kitap okumak sizler için çok önemli, gelecek nesiller için çok önemli" dedi.

CHP Akhisar İlçe Başkanı İsmail Fikirli ve meclis üyesi Ekrem Kayserili'nin de katıldığı kitap dağıtımı programının ardından öğrenciler Başkan Besim Dutlulu ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.