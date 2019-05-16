Başkan Dutlulu öğrencilerle birlikte pedal çevirdi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı öncesi Akhisar Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri farkındalık oluşturmak için şehirde bisiklet turu düzenledi. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu da bisikleti ile birlikte öğrencilerin yanında şehir turuna katıldı.

Akhisar'da Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından gerçekleştirilen bisiklet turuna Beleidye Başkanı Besim Dutlulu da destek verdi.

Akhisar Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi beden eğitimi öğretmeni Özgür Morbel, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Milli Mücadele'nin başlangıcı kabul edilen Samsun'a ilk ayak bastığı gün olan 19 Mayıs 1919'un üzerinden 100 yıl geçti. Bu anlamda Milli Mücadele'nin 100. yılı anısına Akhisar Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak bir etkinlik ile farkındalık oluşturmak istedik. Yeni nesle ve gelecek nesillere Milli Mücadele ruhunu kavratabilmek ve sağlıklı bir şekilde aktarabilmek için amaçladığımız şehir merkezinde bisiklet turu etkinliği düzenledik. Bizlere katılarak katkı sağlayan Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'ya teşekkür ederiz” dedi.

Etkinlikle ilgili konuşan Başkan Dutlulu ise şunları söyledi: “Ata'mızın bizlere emaneti olan özgürlüğümüzün 100. yılını Akhisar'ımızda gençlerimizle birlikte coşkuyla kutluyoruz. Akhisar Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerimiz tarafından Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen bisiklet turu etkinliğinde öğrenci kardeşlerimizle birlikte bisiklet sürdük ve pedallarımızı geleceğe çevirdik. Geleceğimizin teminatı gençlerimizle birlikte Akhisar'ımızın sokaklarında gerçekleştirdiğimiz keyifli etkinlik için öğrenci kardeşlerimize teşekkür ederim. Umudun yüzüncü yılı kutlu olsun.”