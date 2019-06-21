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Başkan Dutlulu, Sazoba Mahallesi sakinleri ile buluştu

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu kırsal mahallelerdeki sorunları, talepleri dinlemek ve vatandaşlar ile buluşmak amacıyla Sazoba Mahallesi’ni ziyaret etti.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu kırsal mahallelerdeki sorunları, talepleri dinlemek ve vatandaşlar ile buluşmak amacıyla Sazoba Mahallesi'ni ziyaret etti.


Sazoba Mahallesi Merkez Camisi'nde kılınan Cuma namazı sonrası Başkan Dutlulu, muhtardan mahalle ile ilgili sorunları dinledi. Mahalle sakinleri Akhisar Belediyesi'ne ilettiği sorunların hızlı çözüme kavuşmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederken, Başkan Dutlulu, diğer sorunların da kısa sürede çözüme kavuşacağını söyledi. Vatandaşları ve muhtarları dinleyerek, sorunların çözüme kavuşturulması adına hızlı bir çalışma başlattıklarını dile getiren Başkan Besim Dutlulu, bu bağlamda kırsal mahalleler ziyaretlerinin devam edeceğini söyledi.


Amaçlarının Akhisar'a ve Akhisarlılara hizmetin en iyisini ve en kalitelisini götürmek olduğunu vurgulayan Dutlulu, “Sazoba Mahallesi Merkez Cami'sinde Cuma namazımızı kıldıktan sonra, mahalle halkımız ile bir araya geldik ve onların sorunlarını dinledik. Daha önceden vatandaşlarımızın Akhisar Belediyesi'ne ilettiği sorunların bir kısmını çözüme kavuşturduk. Diğer sorunlar için de çalışmalarımız devam ediyor. Amacımız, halkımızın belediyecilik hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmalarıdır. İnşallah daha güzel bir Akhisar'ı hep birlikte oluşturacağız” dedi.

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