Başkan Dutlulu, talepleri yerinde dinliyor

Akhisar'daki merkez mahalle muhtarlarının hepsini ziyaret eden Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, mahallelerin sorunları hakkında bilgiler aldı. Muhtarların ilettiği sorunları not alan Başkan Dutlulu, bu sorunların en kısa süre içerisinde çözülmesi için ellerinden gelen en iyi şekilde çalışacaklarını söyledi.

Akhisar'a daha iyi hizmet edebilmek için mahallelerin sorunlarını muhtarlarla birlikte yerinde inceleyeceklerini söyleyen Başkan Besim Dutlulu, “Göreve geldiğimiz günden itibaren şehrimizi daha güzel hale getirmek için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bu kapsamda mahallelerimizin muhtarlarını ziyaret ederek, bölgelerdeki sorunları yerinde inceliyoruz. Hızlı çözülebilecek sorunları belediyemizin ilgili birimlerine ileterek çözülmesini sağlıyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanında olan bölgeler ile ilgili de Büyükşehir Belediyemizin ilgili birimleri ile iletişim kurarak sorunların çözümü için koordineli çalışıyoruz. Mahallelerimizin sorunlarının çözümü noktasında muhtarlarımızdan gelen istek, şikayet ve önerileri oldukça önemsiyorum. Bu nedenle muhtarlarımızı sık sık ziyaret ederek mahallelerimizin problemleri hakkında bilgiler almaya devam edeceğim. Merkez mahallelerde başladığımız bu uygulamayı şimdi de kırsal mahallelerde gerçekleştireceğiz. İmkanlarımız dahilinde acil sorunları çözüme kavuşturacağız. Vatandaşlarımızın rahat ve huzurlu bir ortamda yaşam sürmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.