Başkan Dutlulu, Ulucami Mahallesini dinledi

Katılımcı demokrasi anlayışı ile halkı da yönetim sürecine katmak isteyen Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 'Halk Buluşmaları' etkinliklerinin ilkini Ulucami Mahallesi'nde gerçekleştirdi. Ulucami Mahallesi Tarihi Güplüce Çeşmesi meydanında halkla buluşan Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya ayrıca Başkan Yardımcıları Ahmet Tınazlı, Bedri Türk, Meclis Üyesi Ozan Kıvrak, Zabıta Müdürü Mustafa Yıldırım ve Muhtarlık İşleri Müdürü Halise Çuval ile Ulucami Mahalle Muhtarı Nesime Şakrak da eşlik etti.

Sorunları yerinde dinlemek ve en kısa sürede çözüm üretmek için mahalle mahalle gezeceklerini belirten Başkan Besim Dutlulu, her hafta bir başka mahallede Halk Buluşmaları'nın gerçekleşeceğini ifade etti. Öte yandan Ulucami Mahallesi sakinlerinin en büyük ortak sorunu olarak ilettiği bir pazar yeri çalışmalarına da ortak bir çözüm bulacaklarını ifade eden Başkan Besim Dutlulu, bu konuda verilen önerileri de masaya yatırarak en kısa da çözüm üretecekleri müjdesini verdi.

Sorunları tek tek dinleyen Başkan Dutlulu, eksiklerin çözümü için başkan yardımcıları ve ilgili müdürlere talimat verdi. Halk Buluşmaları'nın farklı mahallelerde devam edeceğini belirten Başkan Besim Dutlulu, "Sorunların çözümü için halkımız ile birlikte buluşmaya devam edeceğiz." dedi.