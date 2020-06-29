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Başkan Dutlulu Vali Karadeniz'e Akhisar'ı anlattı

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, geçtiğimiz günlerde görevine başlayan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz’i ziyaret ederek Akhisar hakkında bilgi verdi.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, geçtiğimiz günlerde görevine başlayan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'i ziyaret ederek Akhisar hakkında bilgi verdi.


Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Vali Yaşar Karadeniz'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Akhisar Belediyesi'nin çalışmalar hakkında ve ilçe hakkında bilgi veren Başkan Dutlulu'ya Vali Karadeniz, ziyareti sebebiyle teşekkür etti.

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