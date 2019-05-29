Başkan Dutlulu'dan, belediyenin hizmet binalarında inceleme

Akhisar Belediyesi'ne ait tesisleri ve hizmet binalarına inceleme gezisi yapan Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Tınazlı da eşlik etti. İnceleme gezisinde Tesisler Müdürü Recep Burkay belediyeye ait tesisler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Belediyeye ait olan fakat atıl vaziyette bekleyen binaların değerlendirilerek derneklerin ve vatandaşların hizmetine sunulması için çalışmaların başladığını ifade eden Başkan Dutlulu, “Yıllardır kullanılmayan hizmet binalarında düzenleme ve temizlik çalışmalarını yaparak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Kötü koşullarda hizmet vermeye çalışan derneklerimize de bu hizmet binalarında yer göstereceğiz. Akhisar Belediyesi olarak amacımız, atıl durumda olan ya da kullanılmayan hizmet binalarımızı düzenleyerek halkımızın hizmetine sunmak. Bu noktada çalışmalarımızı hızlandırdık. İnşallah bu binaları en kısa sürede halkımızın hizmetine sunacağız” diye konuştu.

Başkan Dutlulu ve beraberindeki heyet, Akhisar Belediyesi Amfi Tiyatro'nun zemin katında kullanılmayan hizmet binalarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu ve buradaki teçhizat ve donanımların kayıtlarını kontrol etti. Daha sonra sırasıyla İlhan Ayverdi Mahalle Konağı'nı ve Hacıishak Mahallesi'nde atıl vaziyette bulunan hizmet binasını gezerek bu binaların vatandaşın kullanımına sunulması için ilgili birimlere talimat verdi. Spor Toto Akhisar Belediye Stadyumu'nda da incelemelerde bulunan heyet, buradaki çalışmaların sürdürüleceğini de sözlerine ekledi.